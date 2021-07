Nandez all’Inter, nell’operazione anche un giovane. Barella incedibile – SM

Nandez potrebbe finire all’Inter in una maxi operazione con Nainggolan e un giovane destinati al Cagliari, oltre a Dalbert che è già volato in Sardegna. A sostenerlo è “Sport Mediaset”, che riporta anche l’assoluta incedibilità di Barella, nonostante offerte importanti.

TRATTATIVA – L’Inter è a caccia del sostituto di Achraf Hakimi, volato a Parigi. L’ultimo nome è quello di Nahitan Nandez. L’uruguaiano non è un esterno di ruolo, ma ha spesso ricoperto quella posizione nelle ultime stagioni. La società nerazzurra e il Cagliari stanno discutendo di diversi nomi. Dalbert è stato il primo a volare in Sardegna. Il terzino brasiliano ha lasciato l’Inter in prestito con diritto di riscatto a favore dei sardi, ieri è arrivata la firma (vedi articolo). Poi c’è la questione Radja Nainggolan. Manca ancora l’accordo sull’ingaggio, ma il centrocampista vuole assolutamente tornare al Cagliari. Secondo “Sport Mediaset”, il terzo ad entrare nell’operazione Nandez-Inter potrebbe essere un giovane. Si fanno i nomi di Lucien Agoume e Andrea Pinamonti, con quest’ultimo come candidato più probabile. Se dovesse partire il giovane attaccante, l’Inter potrebbe sostituirlo con Keita Baldé, pupillo di Simone Inzaghi.

INTOCCABILE – Nandez può ricoprire anche il ruolo di Nicolò Barella, ma non ce ne sarà bisogno. L’Inter infatti considera incedibile il centrocampista Campione d’Italia e d’Europa. Pur avendo ricevuto un’offerta importante dal Liverpool, il club nerazzurro non ha intenzione di privarsi di Barella e presto inizieranno le trattative per l’allungamento del contratto con relativo adeguamento dell’ingaggio (vedi articolo).