Nandez all’Inter, OK anche di Inzaghi: una caratteristica l’ha convinto – Sky

Nandez all’Inter è una trattativa che potrà concludersi la prossima settimana, con l’accordo col Cagliari non molto lontano (vedi articolo). Sky Sport annuncia che c’è anche l’OK di Inzaghi all’arrivo dell’uruguayano.

IL PRESCELTO – C’è ancora distanza fra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez, ma anche ottimismo. Come raccontato più volte in questi giorni si va verso il prestito oneroso con diritto di riscatto, ed è proprio sulla cifra da dare subito ai rossoblù che la trattativa procede. Secondo Sky Sport però, nel frattempo, ora c’è anche l’OK di Simone Inzaghi per l’arrivo dell’uruguayano. Per il tecnico Nandez ha delle caratteristiche offensive che in questo momento mancano all’Inter, complice la partenza di Achraf Hakimi. Al momento tutti gli esterni a destra (e lui come ruolo naturale ne ha uno più interno) sono più che altro difensivi, se si esclude Valentino Lazaro. Per Nandez si prosegue a trattare, con l’obiettivo di chiudere a breve.