Nandez-Inter, oggi prosegue la trattativa? Il puzzle da comporre

L’Inter è sulle tracce di Nahitan Nandez, ma portare il centrocampista del Cagliari alla corte di Simone Inzaghi non è semplice.

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, a Lugano stasera si terrà l’amichevole tra i padroni di casa e l’Inter. Ed è proprio nella città svizzera che è di casa Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez. In giornata odierna è probabile che prosegua la trattativa per il trasferimento del centrocampista del Cagliari alla squadra nerazzurra.

PUZZLE – Un affare che non è facile che oltre a Dalbert ai sardi (già concluso ieri in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro) riguarderà anche Nainggolan e, secondo le richieste dei rossoblù, Agoume. Un puzzle non facile da comporre. L’operazione non è semplice né scontata, ma iniziata.

Fonte: SportMediaset.it