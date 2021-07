Nandez all’Inter? Oggi giornata chiave per indirizzare la trattativa

Nandez all’Inter è una voce di mercato diventata, col passare dei giorni, sempre più concreta. Oggi è una giornata chiave: la trattativa col Cagliari può entrare nel vivo.

OCCHIO AL VERTICE – Può tenersi in giornata l’incontro fra Pablo Bentancourt, agente di Nahitan Nandez, e l’Inter. Oggi si attendono novità sull’uruguayano, diventato in pochi giorni il primo nome come obiettivo. Col Cagliari ci sarà possibilità di parlare in occasione dell’Assemblea di Lega (in videoconferenza) in programma alle 17.30, con l’agente il confronto dovrebbe avvenire prima, direttamente a Milano. Coi rossoblù ci sono tante operazioni in corso: Dalbert Henrique è quella già fatta (non è arrivato nel ritiro dei sardi nemmeno ieri, ma l’affare è chiuso), Radja Nainggolan sarà la prossima. Poi ci sarà il piatto forte, ossia proprio Nandez, che farebbe il percorso inverso rispetto agli altri due. Bisognerà trovare l’accordo con Tommaso Giulini, e servirà qualcosa di più di un semplice prestito con diritto di riscatto. Ma da qui a poche ore si può pensare che per Nandez all’Inter ci sia un’accelerata forse decisiva.