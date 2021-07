Nandez all’Inter, nuovi contatti col Cagliari: la trattativa prosegue – Sky

Per Nandez non sembrano esserci particolari ostacoli in vista del suo passaggio all’Inter: si va verso la chiusura. Col Cagliari, come segnala Fabrizio Romano, ci sono stati nuovi contatti.

AFFARE IN VISTA – Nahitan Nandez ormai sembra destinato a vestire la maglia dell’Inter nella nuova stagione. In chiusura dell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, il giornalista Fabrizio Romano parla di passi avanti nella trattativa. In giornata ci sono stati dei nuovi contatti fra i due club, alla ricerca di un accordo che per il momento non è ancora arrivato. Col Cagliari si va avanti per un prestito con diritto di riscatto. La volontà di Nandez è quella di andare all’Inter e questo farà la differenza.