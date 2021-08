Nandez-Inter negli ultimi due giorni? Intanto il Cagliari dice no a un altro club

Nandez all’Inter negli ultimi due giorni appare difficile, ma occhio nel caso in cui dovesse uscire un centrocampista. Nel frattempo, però, il Cagliari ha detto di no a un altro club.

OPZIONE APERTA? – Nahitan Nandez ha giocato novanta minuti nella sconfitta per 4-1 del Cagliari stasera col Milan (vedi articolo). Leonardo Semplici spera di tenerlo, ma intanto l’opzione Inter non è del tutto tramontata. Nel frattempo, però, ci ha provato un altro club. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport il Napoli lo ha chiesto in prestito nella domenica appena conclusa, ricevendo un secco no da parte del Cagliari. Da capire se per Nandez ci saranno ancora possibilità con l’Inter entro le 20 di martedì.