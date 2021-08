Nandez-Inter, Nainggolan verso l’Anversa complica l’affare con il Cagliari

Si complica l’affare Nahitan Nandez per l’Inter: infatti l’obiettivo del Cagliari, Radja Nainggolan, è sempre più vicino all’Anversa.

AFFARE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, dopo il sempre più vicino trasferimento di Radja Nainggolan all’Anversa e non al Cagliari, l’affare per Nahitan Nandez all’Inter si complica ulteriormente. Infatti così potrebbe sfumare lo scambio ‘alternativo’ tra le due società italiane mancando di fatto il sostituto del centrocampista rossoblù.

INTERESSE – L’interesse del club nerazzurro per l’uruguaiano è assodato nonostante sua passato in secondo piano nell’ultima settimana per via della concentrazione da parte dell’Inter sul proprio reparto offensivo.

PIANI – I piani in casa Cagliari si sarebbero complicati. La strada che porta all’arrivo di Nandez ai nerazzurri sembra più complessa, a meno che i sardi non trovino un suo sostituto, che sarebbe potuto essere proprio il Ninja.

Fonte: SportMediaset.it