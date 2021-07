Nandez all’Inter con maxi scambio. Milan in vantaggio su Kaio Jorge – SM

Nandez è entrato nel mirino dell’Inter. Il centrocampista del Cagliari potrebbe arrivare a Milano attraverso uno scambio di giocatori. Lo riporta “Sport Mediaset”, che dà anche il Milan in vantaggio sul talento brasiliano Kaio Jorge.

NANDEZ – L’Inter deve ancora capire chi sostituirà Achraf Hakimi sulla fascia destra. L’Arsenal non ha ancora aperto al prestito di Hector Bellerin. Gli inglesi per il momento concedono solo l’obbligo di riscatto. Nei discorsi con il Cagliari riguardanti Radja Nainggolan e Dalbert, è allora emerso il nome di Nahitan Nandez. Il centrocampista classe ’95 può giocare anche sulla fascia e la dirigenza nerazzurra apprezza molto il suo profilo. La valutazione è altissima, 30 milioni di euro, ma secondo “Sport Mediaset” i due club stanno valutando l’ipotesi di un maxi scambio, in cui potrebbe rientrare anche Lucien Agoume. Con una formula fantasiosa e un pagamento dilazionato nel tempo, l’affare diventa possibile.

KAIO JORGE – Il Milan su Kaio Jorge per completare il reparto d’attacco. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, i rossoneri vogliono sbaragliare la concorrenza e acquistare il giovane talento del Santos che interessa anche all’Inter (vedi articolo). Per prenderlo in questa sessione di mercato bisogna pagare un indennizzo di 10 milioni.