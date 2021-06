L’Inter e il Cagliari stanno trattando il passaggio in nerazzurro di Nahitan Nandez (vedi articolo). L’affare porta tuttavia con sé alcune difficoltà.

INCASTRI – L’Inter vuole acquistare Nahitan Nandez dal Cagliari. La volontà del club nerazzurro è chiara, e la società sarda non chiude affatto la porta. Tuttavia, prima di arrivare in dirittura di chiusura, si dovrà trovare la sinergia giusta. La trattativa vede diverse complessità da sciogliere, e il Cagliari non è squadra facile con cui trattare, come l’Inter sa benissimo sin dall’acquisto di Nicolò Barella nel 2019.

CLAUSOLA – Partiamo dalla prima complessità con cui confrontarsi: il contratto di Nandez ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Una cifra che l’Inter non ha assolutamente intenzione di spendere. L’obiettivo è quindi quello di ridurre questo importo inserendo alcune contropartite nella trattativa. Non solo giovani talenti del vivaio, ma anche pezzi “grossi”. Il primo indiziato è ovviamente Radja Nainggolan, che negli ultimi 24 mesi ne ha passati 18 in Sardegna, ritrovando fiducia e serenità. Il secondo è Matias Vecino, che tornerebbe al Cagliari dopo le 9 presenze (con 2 gol) tra gennaio e giugno 2014. Due profili che ingolosiscono non poco la società rossoblu, che a sua volta deve fare i conti con una complessità.

MONTE INGAGGI – Sia Nainggolan sia Vecino sono attualmente sotto contratto con l’Inter. E guadagnano rispettivamente 4,5 e 2,5 milioni di euro. Il loro addio quindi porterebbe una ventata di aria fresca nel bilancio dell’Inter. Ma, al tempo stesso, il Cagliari non è molto propenso a erogare certe cifre per l’ingaggio. Se col belga si potrebbe intavolare un discorso al ribasso, dato il suo forte legame con la Sardegna, con l’uruguaiano bisognerà fare ulteriori valutazioni. Non resta che seguire gli sviluppi dei prossimi giorni, per vedere se il matrimonio tra l’Inter e Nandez si farà.