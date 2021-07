Nandez-Inter, manca solo accordo sulla cifra. Lukaku, sirene inglesi respinte – SI

Nandez ha espresso la sua volontà e vuole solo l’Inter. Ora il club nerazzurro deve trovare l’accordo con il Cagliari per il prestito oneroso. Lukaku ha gli occhi del Chelsea addosso, ma a Milano non si ascoltano offerte. Questa la ricostruzione di “Sportitalia” sui due giocatori.

QUANTI MILIONI? – Tra Inter e Cagliari manca solo l’accordo sulla cifra da versare per il prestito oneroso di Nahitan Nandez. È questo l’unico aspetto da risolvere secondo il giornalista di “Sportitalia” Gianluigi Longari, intervenuto nel corso di “SI Cafè”. L’operazione si potrà fare solo con il diritto di riscatto in quanto i nerazzurri non possono inserire l’obbligo. Il Cagliari vuole che sia un prestito oneroso e c’è ancora distanza sulla cifra da versare subito nelle casse del club sardo. La trattativa riguarda ormai solo questo aspetto, in quanto Nandez ha già scelto e non ci sono dubbi a riguardo.

INAMOVIBILE – Romelu Lukaku è l’oggetto pregiato del mercato estivo e su di lui ci sono gli occhi di molti top club europei. Il Chelsea sarebbe disposto a fare follie per il bomber belga, ma l’Inter in questo momento non prende in considerazione proposte. Il mercato è imprevedibile, ma la ferrea volontà dell’attaccante di rimanere a Milano non lascia molto spazio ad altre soluzioni.