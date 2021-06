Nandez, Inter lontana? Il centrocampista del Cagliari vicino al Leeds – CdS

Sul “Corriere dello Sport” arrivano aggiornamenti in merito alla situazione relativa a Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari e possibile obiettivo dell’Inter. Secondo il quotidiano, l’uruguayano sarebbe ad un passo dall’approdo in Premier League

VICINO – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” il futuro di Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari impegnato con la nazionale uruguaiana in Coppa America, è in Premier League. Secondo il quotidiano, infatti, mancherebbero pochi dettagli per il suo approdo al Leeds, alla corte di Marcelo Bielsa. Sulle tracce del centrocampista del Cagliari c’era anche l‘Inter che, però, non avrebbe mai messo sul piatto della squadra di Giulini un’offerta concreta.

Fonte: Francesca Bandinelli – Corriere dello Sport