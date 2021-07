Nandez, l’Inter insiste: ancora distanza col Cagliari. Le ultime – Sky

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, è l’obiettivo numero uno del mercato dell’Inter. Da Sky Sport arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa. Non c’è ancora l’accordo, ma resta la fiducia.



DISTANZA – Nahitan Nandez è l’obiettivo principale del mercato dell’Inter. Il centrocampista del Cagliari è stato individuato come erede di Hakimi sulla fascia destra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, c’è ancora distanza tra i nerazzurri e il Cagliari: il costo del cartellino e la modalità del trasferimento frenano la buona riuscita della trattativa. L’Inter è disposta ad acquisire l’uruguayano in prestito con diritto di riscatto, il Cagliari vorrebbe inserire qualche clausola che vincoli i nerazzurri ad un futuro acquisto definitivo. Bisognerà trattare ancora, ma la volontà di tutte le parti è quella di chiudere per Nandez.