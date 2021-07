Nandez, Inter guarda anche ad altre piste: il nodo da sciogliere per Bellerin

Nahitan Nandez non è la sola pista che sta seguendo l’Inter in questo momento: occhi anche sul terzino dell’Arsenal, Hector Bellerin (e non solo).

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, il discorso Nahitan Nandez con il Cagliari (vedi articolo) non esclude a priori quelli relativi ad altre piste.

PISTE – Una è quella Hector Bellerin che ha comunicato all’Arsenal la sua intenzione di passare alla squadra nerazzurra. Tuttavia i Gunners non avrebbero intenzione di farlo partire in prestito con diritto di riscatto, ma con obbligo. L’altra alternativa per la fascia destra è rappresentata da Davide Zappacosta, giocatore di proprietà del Chelsea.

Fonte: SportMediaset.it