Nandez, Inter e giocatore hanno scelto. Ma non imminente – SI

Nandez resta la priorità dell’Inter, e viceversa. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, segnala però come la trattativa non si chiuderà in poche ore.

INDIRIZZATA – Nahitan Nandez è il nome principale nella serie di operazioni fra Cagliari e Inter. Di lui aggiorna Alfredo Pedullà: «È normale che Tommaso Giulini voglia fare delle cose coerenti alle sue richieste. Nandez ha una clausola da trentasei milioni di euro, che l’Inter non pagherà ovviamente perché non può. Abbiamo controllato: non ci sono delle visite per Héctor Bellerin, come si è detto in giornata. L’Inter al momento prenderà soltanto uno specialista di fascia, nel caso di Nandez può giocare anche da centrocampista ma è da 3-5-2 sulla fascia. Non ne prende due, per ora. È chiaro che se fai un’altra settimana avanti con questa storia e cambiano le cose per Denzel Dumfries o Bellerin le carte si rimescolerebbero, ma credo che l’Inter e soprattutto il giocatore abbiano scelto. Non sarà roba di poche ore, ma secondo me questa è una strada abbastanza tracciata».