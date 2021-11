Nandez-Inter a gennaio? Una carta ‘terza’ per mettere tutti d’accordo

Nandez torna a essere un nome d’attualità per l’Inter in vista di gennaio. Sull’uruguayano, secondo Centotrentuno, c’è la possibilità di trovare un accordo che coinvolga anche un terzo giocatore.

OPZIONE IN CORSA – Nahitan Nandez è, di fatto, sempre sul mercato visto quanto più volte detto dal suo agente. Il centrocampista del Cagliari non è escluso che lasci la Sardegna già a gennaio, nonostante i rossoblù siano ultimi in classifica e abbiano bisogno di risollevarsi. Dopo il mancato trasferimento all’Inter della scorsa estate le porte di Appiano Gentile per lui non si sono chiuse, anzi. Secondo Centotrentuno la chiave per l’operazione è Matias Vecino, che durante la sosta ha ammesso di non essere contento del suo impiego (vedi articolo). Con Nandez c’era già un accordo in estate da tre milioni di euro, quasi il doppio rispetto all’ingaggio che percepisce a Cagliari. Non sarebbe dunque difficile chiudere l’intesa col giocatore, ma prima bisogna liberare un posto in lista. Questo riguarda proprio Vecino, che Luciano Spalletti vuole al Napoli. Con l’uscita del connazionale verso i prossimi avversari la strada per Nandez all’Inter sarebbe spianata, in prestito con obbligo di riscatto a circa venti milioni più cinque di bonus.

Fonte: Centotrentuno.com – Matteo Zizola