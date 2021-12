Nandez-Inter? Un’entrata possibile con due uscite. Due nomi per giugno – SI

Nandez ieri non ha giocato Juventus-Cagliari per infortunio, pur essendo convocato, e per lui ora tornano le voci su un trasferimento. Pedullà, da Sportitalia Mercato, non vede però grosse possibilità per l’Inter che può prenderlo solo in un caso.

2022 DI RINFORZI? – Alfredo Pedullà fa il punto: «In questo momento si parla molto di Nahitan Nandez. Ma su Nandez non c’è nulla e non escludo che la cosa possa andare avanti così: l’Inter non vuole più avvicinarsi, almeno per ora, ai problemi del Cagliari con tutto quello che è accaduto. Se uscisse Matias Vecino e/o Aleksandar Kolarov, che per ora non ha chiesto di andare via, l’Inter farebbe un’operazione in entrata. Due nomi forti per giugno sono Gianluca Scamacca, sul quale c’è concorrenza, e Davide Frattesi che è il centrocampista individuato alla Nicolò Barella. Ci sono buoni rapporti col Sassuolo, questi sono due nomi forti. Se il Sassuolo dovesse cedere Frattesi la Roma prenderebbe il 30% della rivendita».