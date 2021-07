Nandez all’Inter, domani l’incontro chiave. Pinamonti nella trattativa? – SM

Nandez sembra a un passo dall’Inter, ma bisogna ancora trovare l’accordo con il Cagliari per la formula giusta. Secondo “Sport Mediaset”, domani ci sarà l’incontro decisivo tra i due club, con Pinamonti che potrebbe fare il percorso inverso.

FASE DECISIVA – Nahitan Nandez è destinato all’Inter. Stando a quanto riporta “Sport Mediaset”, domani, in occasione dell’assemblea di Lega, ci sarà l’incontro chiave tra Beppe Marotta e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. I due club proveranno a trovare la chiave per sbloccare la trattativa e permettere al centrocampista di volare a Milano. Nandez ha già scelto, vuole i nerazzurri e non è interessato alla Premier League e alla corte del Leeds (vedi articolo) . Vuole partecipare alla Champions League e l’Inter glielo permetterebbe. L’accordo tra il club milanese e Nandez prevede un contratto di 4 anni a 3 milioni netti a stagione. I nerazzurri, per motivi di bilancio, possono offrire solo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Serve un’apertura del Cagliari. Nell’operazione può rientrare anche Andrea Pinamonti, che però ha un ingaggio troppo alto per le possibilità del club sardo. Se il giovane attaccante accettasse una riduzione, andrebbe a prendere il posto del partente Giovanni Simeone, sbloccando così l’affare Nandez-Inter.