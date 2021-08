Nandez, l’Inter si allontana? Rilancio dall’Inghilterra con un club (e ‘mezzo’)

Per Nandez si è detto che l’operazione con l’Inter era solo questione di tempo. Con l’arrivo di Dumfries, però, i nerazzurri hanno un po’ congelato l’uruguayano. Secondo “Centotrentuno.com” si riaffacciano i club inglesi.

NUOVA PROPOSTA – Per Nahitan Nandez non c’è più solo l’Inter. Il centrocampista uruguayano, che stasera non giocherà Cagliari-Pisa di Coppa Italia perché escluso dai convocati (vedi articolo), torna ad avere estimatori in Premier League. Il sito “Centotrentuno.com” segnala come nelle ultime ore sia spuntato di nuovo il West Ham, che ci aveva provato già a gennaio 2020, ma la pista non risulta essere concreta. È invece il Tottenham ad aver messo gli occhi su Nandez, in attesa di definire la cessione di Harry Kane che porterebbe tanti soldi nelle casse degli Spurs. Tuttavia i londinesi non vorrebbero prenderlo a titolo definitivo, bensì in prestito con obbligo di riscatto. Modalità che, in ogni caso, è superiore al diritto di riscatto proposto dall’Inter. A Nandez la possibilità di andare in Premier League non dispiace, pur avendo anche l’Inter come possibilità. Da qui al 31 agosto previste ulteriori novità, perché nonostante l’arrivo di Denzel Dumfries i nerazzurri non hanno certo mollato Nandez.

Fonte: Centotrentuno.com – Matteo Zizola