Nandez-Inter alla stretta finale? Dal Cagliari permesso extra, niente rientro!

Nandez doveva tornare oggi a Cagliari dopo le vacanze, ma non lo farà. Come raccolto da Inter-News.it, la società rossoblù ha dato un permesso extra al giocatore, che a questo punto appare sempre più vicino all’Inter.

SI CHIUDE? – Per Nahitan Nandez i prossimi giorni possono essere quelli della chiusura positiva della trattativa con l’Inter. L’uruguayano, al quale già erano stati dati tre giorni in più di vacanza, si doveva presentare a Cagliari nella giornata di oggi. Come lui Diego Godin, anch’esso in uscita dai rossoblù. Se il difensore ex Inter è atterrato poco fa, il centrocampista non era con lui. Stando a quanto raccolto da Inter-News.it Nandez ha ricevuto (all’ultimo) qualche giorno in più di permesso. Considerato che è partito ieri dall’Uruguay non si esclude che questo sia il preludio alla cessione, con la trattativa fra i nerazzurri e il Cagliari in corso. Per Nandez attesi sviluppi a breve.