Nandez-Inter, accordo! No alla Premier: club al lavoro – SI

Nandez-Inter, accordo! No alla Premier: club al lavoro

Nandez, centrocampista del Cagliari, è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per regalare a Simone Inzaghi una nuova pedina per la sua squadra. Ecco le ultime sul classe 1995

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da Luca Cilli di “Sportitalia” su Twitter, “l’Inter lavora per raggiungere un accordo con il Cagliari per provare a chiudere la trattativa per Nandez. Il club nerazzurro nel frattempo ha già l’accordo con il giocatore che vuole solo l’Inter ed ha già declinato le proposte arrivate dalla Premier League“.

