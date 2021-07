Nandez, il Cagliari ha aperto al prestito oneroso. Si tratta sulla cifra – Sky

L’obiettivo primario per la fascia destra dell’Inter è Nahitan Nandez. L’uruguaiano sembra aver superato nelle gerarchie Hector Bellerin e Inter e Cagliari sono al lavoro per chiudere la trattativa nel breve tempo possibile.

PRESTITO ONEROSO – L’Inter vorrebbe prendere Nandez in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri infatti sono un po’ vincolati in questo mercato cercando di piazzare colpi a costo zero magari investendo nel 2022. Intervenuto a Sky Sport 24, Marco Demicheli ha fatto il punto sulla fascia destra nerazzurra per la prossima stagione. «Avanza sempre di più il nome di Nandez. Non c’è ancora l’accordo con il Cagliari ma è lui il nome che convince di più rispetto a Bellerin dell’Arsenal (vedi articolo). Convince di più perché è polivalente e può giocare in vari ruoli, inoltre convince anche la formula. I due club sono in ottimi rapporti visti gli affari già conclusi sia quelli in chiusura. Dalbert Henrique è già al Cagliari e si lavora anche per Radja Nainggolan e Martin Satriano. La novità è che il Cagliari ha aperto al prestito oneroso ma la cifra chiesta dai sardi è ritenuta troppo alta dall’Inter. La volontà però è quella di trovare un’intesa tra le due società per portare Nandez all’Inter».

FONTE – Sky