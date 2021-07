Nandez e Nainggolan, volontà Inter chiara. Ma ancora no accordo – Sky

Dopo l’incontro di oggi tra Inter e Cagliari per parlare di Nahitan Nandez e Radja Nainggolan (vedi articolo), Fabrizio Romano di “Sky Sport” ha fatto il punto su entrambe le trattative. La volontà dei nerazzurri è chiara, ma resta ancora un doppio accordo da trovare.

INCONTRO SENZA ACCORDO – Questi gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano sull’incontro odierno tra Inter e Cagliari: «Non c’è ancora l’accordo per Nandez, ma è un segnale per voler trovare la soluzione giusta. Si sta ragionando su un prestito. Ad oggi, dopo il contatto tra le due dirigenze e tutte le parti coinvolte, ancora non è stata raggiunta l’intesa. Si è parlato anche di Nainggolan, sebbene siano due trattative separate. Anche qui ancora niente accordo, il problema è l’ingaggio del giocatore, ma quel che ci portiamo dietro da questo incontro è la voglia dei nerazzurri di chiudere».