Nandez, Dumfries non lo esclude: Inter può puntarci in un altro ruolo

L’arrivo di Denzel Dumfries sulla fascia destra (vedi articolo) non esclude per forza il possibile arrivo di Nahitan Nandez. Sebbene le trattative tra Inter e Cagliari per l’uruguaiano si siano bloccate, i nerazzurri potrebbero comunque cercare di portarlo a Milano con un altro ruolo. Ovvero il suo naturale, da centrocampista.

NON ESCLUSO – Nonostante l’arrivo di Denzel Dumfries, la trattativa per Nahitan Nandez non deve essere esclusa a priori. A livello tecnico, il giocatore uruguaiano potrebbe comunque servire e rivelarsi un colpo utile. Non da esterno destro, dove sarebbe stato adattato, bensì meglio ancora a centrocampo. Il suo ruolo naturale. Se Nandez arrivasse in nerazzurro, potrebbe diventare di fatto un’ulteriore alternativa nella faretra di Simone Inzaghi che dovrà giocarsela su tre fronti. Inoltre, avrebbe un elemento in più che Antonio Conte non aveva: un vice Nicolò Barella.

TRATTATIVA BLOCCATA – Certo, al momento la trattativa tra Inter e Cagliari resta bloccata. Dopo settimane a trattare, tutto si è fermato fino a quando i nerazzurri non hanno chiuso la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea e l’arrivo di Denzel Dumfries dal PSV. La risoluzione contrattuale con Radja Nainggolan e la sua successiva firma con l’Anversa (vedi articolo) potrebbero complicare ulteriormente una situazione che sembra ben lontana dallo sbloccarsi. Da qui a fine mercato, però, può ancora succedere di tutto. Con i rossoblu che sarebbero consapevoli di avere in rosa un giocatore che, di fatto, è separato in casa (vedi articolo).