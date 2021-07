Nandez, due milioni di differenza tra Inter e Cagliari per il prestito: le ultime – CdS

Come riportato questa mattina dal “Corriere dello Sport”, mancano ancora gli ultimi dettagli per completare l’affare tra Inter e Cagliari.

TRATTATIVA – Va avanti la trattativa tra Inter e Cagliari per definire il futuro di Radja Nainggolan e Nandez. I due giocatori spingono per cambiare maglia, ma c’è ancora differenza in alcuni dettagli. Quello principale riguarda la cifra per il prestito: l’Inter ne propone 2, il Cagliari ne vuole 4. Secondo il quotidiano romano oggi e domani ci saranno nuovi contatti tra le due società, ci sarà inoltre da definire la cifra per il diritto di riscatto fissato a 20 milioni (più bonus) e arrivare circa a 30. Cosa potrebbe far saltare l’affare adesso? Il diritto di riscatto da parte del PSV per Dumfries, specifica il “Corriere dello Sport”.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

