Nandez, contropiede Atalanta: tentativo di scambio per strapparlo all’Inter – Sky

Nandez attende di sapere dove giocherà in questa stagione. Probabilmente ancora in Serie A, senza rinunciare al sogno Champions League. Secondo quanto riportato da Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, l’ultimo tentativo è quello dell’Atalanta. L’Inter al momento ha altre priorità

SCAMBIO DI PRESTITI – Il futuro di Nahitan Nandez può ancora essere in Italia e nerazzurro, ma non a Milano. Il Cagliari sta provando a imbastire uno scambio con l’Atalanta, lavorando sulla formula del prestito: Nandez a Bergamo, Sam Lammers in Sardegna. Si tratta di una notizia dell’ultimissima ora e ancora bisogna conoscere la volontà dei due calciatori. A darne un’anticipazione è il giornalista Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport 24. Considerando anche le ultime novità che arrivano lato Duvan Zapata (vedi aggiornamento), i rapporti tra Atalanta e Inter negli ultimi giorni di agosto rischiano di stravolgere il mercato.