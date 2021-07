Nandez, contatti nei prossimi giorni. Chiusura non vicina – Sky

Nahitan Nandez resta il favorito per la fascia destra dell’Inter, come ormai noto da settimane. Prosegue il lavoro della società nerazzurra con il Cagliari, anche se – come riporta “Sky Sport” – la chiusura della trattativa non è ancora vicina.

NUOVI CONTATTI – Parola d’ordine: calma. È questo il riassunto della trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez. Che resta il primo obiettivo per il mercato nerazzurro (seguito da Héctor Bellerin). Di seguito l’aggiornamento di Valentino Della Casa, giornalista di “Sky Sport”, sulla situazione: «Nandez resta un obiettivo dell’Inter, ormai è chiaro. Sono in programma dei nuovi incontri perché è l’obiettivo principale per la fascia destra, ma col Cagliari bisognerà ancora lavorare molto. Il costo del cartellino è molto alto, si lavora al prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma i rossoblu non vogliono lasciarlo partire a condizioni poco vantaggiose. Non prevediamo conclusioni nel giro di poco tempo, visto che si sta lavorando con molta calma».