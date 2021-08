Nandez, con l’infortunio di Rog il Cagliari blocca tutto? Lui vuole solo l’Inter – TS

Con l’infortunio di Rog (ancora una volta rottura del crociato), il Cagliari potrebbe decidere di bloccare la trattativa per la cessione di Nandez, ma il calciatore – ribadisce “TuttoSport” -, vuole solo l’Inter.

TRATTATIVA – Rottura del crociato per Rog e fuori sei mesi. Secondo “TuttoSport” oggi in edicola, il Cagliari potrebbe congelare la trattativa per la cessione di Nandez. L’Inter invece, dal canto suo crede che l’infortunio del croato potrebbe far accelerare le pratiche per la cessione di Radja Nainggolan. Nandez dal canto suo non vuole sapere di restare, anzi, lui vuole solo l’Inter e pretende che la promessa fatta da Giulini la scorsa stagione venga mantenuta, cioè di cessione a una big in caso di offerta.

Fonte: TuttoSport