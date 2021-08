Nandez colpo last-minute? Lui spera. Prima però le cessioni – TS

Come riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport”, l’Inter dopo aver risolto la situazione Lautaro Martinez, lavorerà per alcune cessioni. In entrata invece Nandez spera sempre di vestire la maglia nerazzurra.

ENTRATA E USCITA – Con il rinnovo di Lautaro Martinez, l’Inter lavorerà per altre situazioni in uscita come per il caso di Lazaro (tra Borussia Dortmund e Benfica), Agoumé e Salcedo (Brest) e il giovane Colidio. Difficilmente si faranno altre operazioni in entrata, anche se Nandez spera sempre di vestire la maglia nerazzurra.

