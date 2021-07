Nandez chiude gli acquisti dell’Inter a destra? Occhio al passaggio a sinistra – SI

Nandez è sempre più vicino all’Inter e nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri col Cagliari per sbloccare la trattativa. Alfredo Pedullà, per “Sportitalia Mercato”, sposta l’interesse dei nerazzurri sulla fascia sinistra.

CAMBIO DI FASCIA? – Alfredo Pedullà torna sulla questione legata a Romelu Lukaku e il Chelsea (vedi articolo), per chiarire: «Ieri abbiamo detto questa cosa. Secondo me, parlo in generale e non di Lukaku, quando tu sei un club che ha speso duecentocinquanta milioni l’estate scorsa, vincendo la Champions League, e manca l’attaccante se serve uno che fa venticinque gol prima o poi qualcuno casca. Deve prenderlo un attaccante… Acquisti Inter? Dalla ricostruzione che abbiamo fatto si può parlare di Héctor Bellerin, al momento non liberato dall’Arsenal. Ma l’Inter con Nahitan Nandez chiuderebbe i discorsi a destra, al momento. Potrebbe essere una soluzione andare a capire a sinistra, con Ivan Perisic che è in scadenza ed eventualmente Matteo Darmian più Federico Dimarco, un’opportunità. Non tolgo Bellerin, ma al momento i riflettori sono su Nandez».