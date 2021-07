Nandez chiaro: vuole solo l’Inter! Assist importante – SI

Nahitan Nandez vuole diventare un giocatore dell’Inter, e la sua richiesta al Cagliari è un segnale chiaro della sua volontà di trasferimento. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’uruguaiano, riportati da Gianluigi Longari a “Sportitalia”.

VOLONTÀ CHIARA – Nahitan Nandez ha chiesto – e ottenuto – tre giorni di permesso extra al Cagliari. L’uruguaiano ha quindi rinviato il suo sbarco in Sardegna, come raccolto da Inter-News.it nella giornata di oggi. Come riporta Gianluigi Longari a “Sportitalia”, il centrocampista serve un assist importante all’Inter, allineando la sua volontà a quella del club Campione d’Italia. E anche i sardi conoscono perfettamente quale sia il desiderio del giocatore. Con ogni probabilità, questi giorni di “riposo” extra potranno rivelarsi utili per limare gli ultimi dettagli della trattativa. Ballano ancora pochi milioni per soddisfare le richieste dei rossoblu (prestito oneroso con diritto di riscatto), ma nel frattempo Nandez vede solo nerazzurro nel suo futuro.