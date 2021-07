Nandez e Bellerin, idea Inter non convince ma trattative vanno avanti

L’Inter non molla le piste Nahitan Nandez e Hector Bellerin, ma le modalità proposte dai nerazzurri non convincono Arsenal e Cagliari.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, l’Inter sta sulle tracce di Nahitan Nandez e Hector Bellerin. Da superare sarebbe un discorso economico, visto che il club nerazzurro non intende impegnarsi in una cessione a titolo definitivo. Per questo motivo la società nerazzurra sta cercando di lavorare su dei prestiti con diritto o con obbligo di riscatto. Al momento entrambe le modalità non sembrano convincere né l’Arsenal né il Cagliari. I nerazzurri insisteranno, questa sarà una settimana in cui andranno avanti le trattative.

Fonte: Sky Sport 24