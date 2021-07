Nandez, avanti trattative Inter-Cagliari. Bellerin bloccato. Dimarco ok – Sky

Fabrizio Romano, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del mercato dell’Inter. L’esperto di calciomercato si è quindi concentrato principalmente sugli esterni con Nandez sempre primo nome sulla destra

ESTERNI – Fabrizio Romano ha parlato a “Sky Sport 24”. Queste le sue parole: «L’Arsenal non ha aperto ancora al prestito per Bellerin, mentre tra Inter e Cagliari è in corso una trattativa per il prestito con diritto di riscatto. Si continua a parlare tra club. Le due società hanno già chiuso per Dalbert e continuano a parlare per Nainggolan dove manca l’accordo per la rescissione del contratto. Sono quindi due trattative slegate, ma che vanno avanti insieme. A sinistra le sensazioni su Dimarco sono buonissime con l’esterno sinistro che ha convinto Inzaghi e resterà in nerazzurro».