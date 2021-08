Nandez attende l’Inter? Intanto torna ad allenarsi in gruppo col Cagliari

Ha fatto discutere la scelta di Nandez di non partire per le Baleari, dove il Cagliari ha giocato in amichevole sabato. Il centrocampista, obiettivo dell’Inter, oltre ad aver spiegato le sue ragioni su Instagram (vedi articolo) è tornato ad allenarsi in gruppo.

LA SITUAZIONE – Nahitan Nandez, in attesa di capire il suo futuro, torna ad allenarsi in gruppo col Cagliari. Nell’allenamento pomeridiano il centrocampista era agli ordini di Leonardo Semplici, dopo che i rossoblù avevano avuto la domenica libera. Resta impresso il suo rifiuto di partire per Mallorca, dove la squadra di Leonardo Semplici ha giocato in amichevole, così come le sue parole via Instagram. Nandez, nei mesi scorsi, ha ricevuto una promessa (la “parola d’ordine” di cui parla) da parte del presidente Tommaso Giulini: sarebbe stato liberato per una big in caso di salvezza. Questo è avvenuto e ora lui si aspetta di cambiare maglia, e andare all’Inter. Sulla vicenda Nandez, di certo, ci saranno altre puntate.