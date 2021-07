Nandez, ancora distanza tra Inter e Cagliari. Dumfries opzione – CdS

Sulle colonne dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport” tiene banco il mercato dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca dell’accordo definitivo con il Cagliari per Nahitan Nandez. Dumfries prima alternativa

DISTANZA – L’Inter continua a lavorare per rinforzare la fascia destra. Il primo obiettivo, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” è Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari capace di svolgere anche il ruolo di esterno destro. Fra il club nerazzurro ed il Cagliari, però, c’è ancora distanza: l’Inter ha offerto 2 milioni per il prestito oneroso, per cui dovranno essere definiti i dettagli del riscatto. I sardi ne chiedono 4. Alla trattativa per l’uruguayano è legato il nome di Nainggolan, che dovrebbe tornare in Sardegna.

ALTERNATIVA – Le alternative, per la corsia di destra, non mancano. Dumfries piace e lo stesso esterno olandese gradirebbe molto il trasferimento in nerazzurro. Il PSV, però, non sembra disposto a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Discorso analogo per Zappacosta del Chelsea: i londinesi sono disposti a cederlo solo a titolo definitivo.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport