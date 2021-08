Nandez, ancora distanza tra Inter e Cagliari. Salta l’incontro di oggi?

Continua la trattativa tra l’Inter e il Cagliari in merito a Nandez. Per il centrocampista uruguaiano la distanza è sempre relativa alle richieste del club sardo, che non molla la sua richiesta di 5 milioni di euro

SI TRATTA − Sono ore calde quelle relative alla trattativa Inter-Cagliari per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano potrebbe arrivare in nerazzurro ma è necessario riuscire a trovare la quadra tra i due club. Inoltre, Nandez è ancora in Sudamerica e aspetta la fumata bianca per partire in direzione Milano. Come riporta Sky Sport, la distanza tra le due società – che al momento stanno parlando − rimane sempre relativa alla formula da adottare. I nerazzurri vorrebbero acquistare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i sardi non mollano la richiesta del prestito oneroso pari a 5 milioni di euro. Ma secondo quanto risulta ai colleghi di Sport Mediaset, l’incontro non avverrà oggi, in quanto si attende il ritorno del giocatore dall’Uruguay.