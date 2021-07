Nandez, c’è ancora da lavorare: prossimi giorni importanti – Sky

Prosegue il lavoro tra Inter e Cagliari per definire il futuro di Nahitan Nandez. Secondo Fabrizio Romano di “Sky Sport”, per il giocatore c’è ancora un accordo da trovare sulla cifra del prestito, nonostante la sua volontà sia chiara.

LAVORI IN CORSO – C’è ancora da lavorare per Inter e Cagliari per definire il futuro in nerazzurro di Nahitan Nandez. Nonostante la volontà del giocatore, infatti, l’accordo tra i club va ancora trovato. Queste le parole di Fabrizio Romano sulla situazione dell’uruguaiano: «Per Nandez c’è ancora un po’ di strada da fare. Non si è ancora arrivati a un accordo definitivo, la cifra del prestito è uno dei temi da discutere. La volontà del giocatore è chiara, Inzaghi lo ritiene un profilo adatto. I nerazzurri andranno avanti nel discorso, ma non si è ancora trovato un accordo. Si spera nei prossimi giorni di trovare la quadra».