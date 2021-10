Nandez all’Inter? Un aiuto per la trattativa può arrivare dal Monza

In vista del mercato di gennaio si sta riaprendo la possibilità di una trattativa tra Inter e Cagliari per arrivare a Nahitan Nandez dopo la telenovela della scorsa estate (vedi focus). Un aiuto ai nerazzurri può arrivare dal Monza, ovvero dal ritorno di Lorenzo Pirola.

PEDINA DI SCAMBIO – Inter su Nahitan Nandez, si riaprono i discorsi in vista del mercato di gennaio. Stando a quanto riporta il portale Seriebnews.com, i nerazzurri starebbero pensando a una pedina di scambio per cercare di convincere il Cagliari a lasciar partire l’uruguaiano in direzione Milano. Si tratta di Lorenzo Pirola, giovane difensore che attualmente al Monza sta trovando pochissimo spazio, complice anche il momento complicato vissuto dalla formazione brianzola. Se i nerazzurri decidessero di richiamarlo dal prestito, potrebbero appunto usarlo come carta per chiudere una trattativa che si protrae dalla scorsa estate.

Fonte – Seriebnews.com