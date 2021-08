Nandez-Agoume, destini legati? L’uno esclude l’altro – CdS

L’Inter punta tutto su Denzel Dumfries sulla corsia destra ma non molla Nahitan Nandez. L’uruguaiano, corteggiato e abbandonato, piace sempre alla società che è a colloquio con il Cagliari. Se dovesse arrivare però Lucien Agoume lascerebbe l’Inter.

DESTINI INCROCIATI – L’Inter come detto vuole Dumfries per la titolarità della fascia destra. Il Psv chiede 20 milioni ma già oggi potrebbe arrivare il rilancio giusto da parte dei nerazzurri per averlo entro domenica (vedi articolo). Con Dumfries la corsia destra sarebbe a posto ma l’Inter potrebbe anche prendere Nandez. L’uruguaiano, prima della vendita record di Romelu Lukaku, era l’obiettivo numero uno per la corsia destra. La formula con il Cagliari era quella del prestito poco oneroso con diritto di riscatto mascherato (obbligo a fine anno, con un patto morale). Ora Nandez però, dopo essersi scontrato apertamente con la società di Giulini, è ancora in stallo a Cagliari. Dumfries esclude Nandez? No. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, una volta sistemato l’affare per l’olandese l’Inter tornerà su Nandez. La condizione però è che il Cagliari, vista anche la risoluzione dell’Inter con Radja Nainggolan, abbassi o levi addirittura l’onero dal prestito magari lasciandolo andare via in prestito secco. Una condizione che permetterebbe a Nandez di arrivare a Milano. Così facendo però Agoume, centrocampista classe 2002, sarebbe definitivamente chiuso. Per lui, come spiega il ‘CdS’, diverse richieste in Francia tra cui Brest, St-Etienne e Bordeaux.

FONTE – Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti