Nainggolan vuole la Roma, ma le porte per lui sono chiuse – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che Nainggolan sta sondando il terreno per tornare alla Roma. Le porte però sembrano chiuse.

CESSIONE OBBLIGATA – Nainggolan ha parlato chiaramente su Instagram della sua voglia mai sopita di tornare a Roma. Però il passato sembra una porta chiusa. L’ipotesi di un ritorno sembra molto difficile, anche se il belga non ha problemi con l’ambiente ora che Monchi è andato via. Fu lui a decidere di venderlo. Degli ostacoli però esistono e non sono solo economici. Le serate e le altre scelte trasgressive sono stati il principale motivo della separazione. Quell’estate negli USA un importante dirigente confidò che Radja era stato venduto “per salvargli la vita”.

PORTE CHIUSE – La sensazione è che Nainggolan abbia voluto tastare il terreno, come già aveva fatto privatamente. Ma il suo futuro sarà altrove e verrà orientato anche dai problemi familiari. Se non resterà all’Inter, dove Conte non lo vuole, si sposterà in un club che decida di rilanciarlo.