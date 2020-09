Nainggolan vuole il Cagliari: conferma da Godin. Inter, si tratta – Sky

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan potrebbe partire con direzione Cagliari nei prossimi giorni (vedi le parole di Giulini). Il centrocampista belga piace molto ai sardi, come conferma Godin, ma bisogna trova la giusta quadratura per concludere l’operazione con l’Inter. Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione per SkySport24

AFFARE AVVIATO – Di seguito le dichiarazioni di Luca Marchetti: «Nainggolan-Cagliari è una trattativa assolutamente aperta. I sardi hanno già trovato un accordo col calciatore, addirittura il centrocampista ha spalmato l’ingaggio su 3 anni. Godin ha confermato per messaggi la grande voglia dell’ex Roma di tornare in Sardegna. Bisogna trovare un accordo con l’Inter: una base d’intesa può arrivare a 12 milioni di euro, ma inserendo 2-3 giovani nella trattativa. Mi sembra una trattativa ben avviata».