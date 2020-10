Nainggolan, visioni diverse fra Inter e Cagliari. Novità su Asamoah – Sky

Nainggolan Cagliari

Nainggolan dall’Inter al Cagliari si farà, ma c’è ancora da fare qualcosa a livello di dettagli. I nerazzurri, come segnalato nel pomeriggio, vogliono solo una contropartita (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha poi parlato di Asamoah che è uno degli esuberi da sistemare.

ATTESA CONTINUA – Gianluca Di Marzio fa il punto su Radja Nainggolan e non solo: «Ancora non è stato raggiunto l’accordo tra Inter e Cagliari. C’è ancora distanza: c’è l’accordo fra Tommaso Giulini e Alessandro Beltrami, agente di Nainggolan oggi a pranzo all’Hotel Sheraton, ma fra i club no. L’Inter vuole dieci milioni di euro e non vuole due contropartite tecniche ma soltanto una (Riccardo Ladinetti, ndr). Il Cagliari vuole dare due contropartite tecniche per abbassare la richiesta dell’Inter. Serviranno nuovi aggiornamenti e sforzi da una parte e dall’altra, affinché Nainggolan torni a Cagliari. Kwadwo Asamoah dovrebbe risolvere il contratto nei prossimi giorni e scegliere, da svincolato, una soluzione di suo gradimento».