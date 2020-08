Nainggolan, tutto in mano ad Allegri? Inter, Tonali e Kumbulla in pole

Condividi questo articolo

Nainggolan si è reso protagonista di una stagione straordinaria con la maglia del Cagliari. Il centrocampista è di ritorno all’Inter dopo la fine del prestito, ma restano i dubbi sul futuro del belga. Come riporta SkySport24, un cambio in panchina con Allegri potrebbe cambiare gli scenari. Occhio a Tonali e Kumbulla

FUTURO IN BILICO – Un anno fa la rottura con l’Inter e la ferrea volontà dei nerazzurri di dividere la propria strada con quella di Radja Nainggolan. Dopo un’ottima stagione con il Cagliari, il centrocampista è tornato ad attrarre in campo e sul mercato. I nerazzurri dovranno valutare la sua posizione nelle prossime settimane. E se Conte dovesse andare via, occhio alle valutazioni di Massimiliano Allegri, probabile sostituto. La linea sul mercato intanto pare tracciata: giovani di grande prospettiva su cui investire. Per questo, restano in auge i profili di Tonali e Kumbulla.