Nainggolan torna all’Inter per restarci? Conte ha un’idea – Sky

Nainggolan torna all'Inter per restarci? Conte ha un'idea

Nainggolan è in prestito dall’Inter al Cagliari sino al termine del campionato, senza opzioni per il trasferimento a titolo definitivo. Gianluca Di Marzio, dopo aver spiegato quali saranno le volontà di Conte sul mercato (vedi articolo), si è soffermato proprio sul belga di rientro dalla Sardegna. Queste le sue parole da “Sky Calcio Show – L’Originale”.

DA GRANDE ESCLUSO A REINTEGRATO? – Per l’Inter della prossima stagione si prospetta una nuova rivoluzione per accontentare Antonio Conte e la sua voglia di vincere. Gianluca Di Marzio spiega come potrebbero essere le novità: «Già dai numeri, tra giocatori in scadenza di contratto e alcuni che per fine prestito devono tornare alla base, sette-otto giocatori l’Inter li deve cambiare. Non è che Conte vuole otto giocatori da ottanta milioni di euro. Radja Nainggolan potrebbe rientrare nei prossimi piani dell’Inter, perché evidentemente quando tu sei fuori hai una valutazione di una rosa, quando poi la tocchi con mano ne hai un’altra. Forse Conte pensava che, nella rosa a disposizione, ci fossero tanti giocatori caratterialmente forti oltre che bravi tecnicamente. Dopo tante rimonte subite, partendo da posizione di vantaggio, ora magari pensa che giocatori come Arturo Vidal o Nainggolan servano. Nainggolan, visto che torna alla base, può far parte dell’Inter del futuro».