Nainggolan torna all’Inter (per ora), il Cagliari annuncia la fine del prestito

A mezzanotte scadranno prestiti e contratti, visto che si chiude il mese di giugno. Fra questi c’è Nainggolan, che era al Cagliari e che torna all’Inter: i sardi hanno annunciato i giocatori che salutano la società.

VANNO VIA TUTTI, FORSE – “Terminano i prestiti di Arturo Calabresi, Alfred Duncan, Radja Nainggolan, Daniele Rugani e Riccardo Sottil. Scade inoltre il contratto di Kwadwo Asamoah. Dopo tre stagioni e sessantaquattro presenze in rossoblù lascia la Sardegna Ragnar Klavan. A tutti grazie e in bocca al lupo per il futuro”. Questo l’annuncio con cui il Cagliari saluta i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno. Su Nainggolan, come noto, continuano però i contatti con l’Inter per un trasferimento a titolo definitivo. L’accordo fra Tommaso Giulini e il belga c’è già (e da tempo), va risolta la situazione legata alla modalità di uscita dai nerazzurri. Neo prossimi giorni (o settimane) previste novità sull’asse Inter-Cagliari per Nainggolan, che resta un obiettivo dei rossoblù nonostante l’imminente arrivo di Kevin Strootman (oggi ha svolto le visite mediche).