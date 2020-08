Nainggolan torna all’Inter? Conte (e non solo) possono stopparlo a Cagliari

Radja Nainggolan Cagliari

Nainggolan da martedì prossimo sarà di nuovo un giocatore dell’Inter, ma potrebbe essere di passaggio. La conferma di Conte, così come le voci su probabili nuovi arrivi a centrocampo, mettono il belga ancora una volta nelle condizioni di essere ceduto. A Cagliari lo aspettano a braccia aperte.

DI NUOVO ESCLUSO? – Nell’Inter 2020-2021 sembra non esserci di nuovo posto per Radja Nainggolan. Le ricorrenti voci su Sandro Tonali, così come le ultime su Arturo Vidal (vedi articolo), sembrano un chiaro segnale di come la società non punti sul belga. Già un anno fa Antonio Conte lo portò con sé in ritiro, ma bastarono un paio di settimane per capire che il suo futuro sarebbe stato con colori diversi da quelli nerazzurri. Alla fine c’è stata la soluzione Cagliari, che lo ha accolto come cavallo di ritorno e lo ha rivitalizzato. Ora, a tredici mesi di distanza dal suo rientro in Sardegna, i rossoblù si augurano di cogliere la palla al balzo e stavolta in maniera definitiva. Anche perché la conferma di Conte li aiuta.

TRASFERIMENTO-BIS – Nainggolan dieci giorni fa si è presentato al raduno del Cagliari: una sorpresa, ma fino a un certo punto perché i sardi vogliono trattenerlo. Dopo Walter Zenga, che l’ha avuto per una manciata di partite, è arrivato Eusebio Di Francesco, che lo ha avuto alla Roma nella stagione 2017-2018. Fino a lunedì potrà allenarlo, poi formalmente dall’1 settembre Nainggolan dovrebbe fare ritorno all’Inter. Ma, tra la conferma di Conte e le voci di mercato, sembra strano che rimanga in nerazzurro. A meno di offerte irrinunciabili la sua volontà è rimanere in Sardegna, stavolta a titolo definitivo. Con Tommaso Giulini, da oltre un anno, ha parlato di chiudere la carriera a Cagliari: con l’Inter ci sono vari discorsi aperti, in primis l’obbligo di riscatto di Nicolò Barella, e alla fine Nainggolan (salvo ribaltoni) è presumibile che resti in rossoblù.