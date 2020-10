Nainggolan torna al Cagliari: la cifra. Inter, due i nomi in difesa – Rai

Radja Nainggolan Cagliari

Nainggolan sarà di nuovo del Cagliari entro il 5 ottobre, giorno di chiusura del mercato. Paolo Paganini, intervenuto nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha poi segnalato quali siano i nomi su cui l’Inter si sta concentrando per quanto riguarda la difesa.

ULTIMI GIORNI – Paolo Paganini fa il punto sull’Inter: «Sta cercando di rinforzare il reparto difensivo. Rimane sempre il discorso di Milan Skriniar, perché comunque è il giocatore che potrebbe essere sacrificato in uscita. Interessa sempre al Tottenham, ma c’è distanza fra domanda e offerta. Gli obiettivi concreti per quanto riguarda la difesa dell’Inter sono due: in particolare Matteo Darmian del Parma, situazione molto avviata da tempo. Poi l’Inter ha fatto un tentativo per Nikola Maksimovic, che va in scadenza nel 2021 col Napoli, e Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma come centrale (se dovesse andare via Skriniar, ndr) ha come priorità Chris Smalling. È tornato al Manchester United, lo valuta sedici milioni di euro: è anche vero che su Smalling c’è sempre la Roma, sarebbe un ritorno. L’Inter per fare queste operazioni deve cedere: siamo ai dettagli per il ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari, a titolo definitivo sulla base di dodici milioni di euro».