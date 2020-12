Nainggolan sul mercato perÃ² messaggio chiaro dall’Inter: no regali

Nainggolan sul mercato però messaggio chiaro dall’Inter: no regali

Condividi questo articolo

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nainggolan chiede più spazio e per gennaio l’Inter valuta una possibile cessione che sembra ormai certa. In questi mesi più volte Antonio Conte ha preferito altri giocatori al belga, anche se poi condizionato da qualche problema fisico.

VERSO GENNAIO – Nainggolan, poco utilizzato da Antonio Conte, chiede più spazio e in vista del mercato di gennaio la società prenderà in considerazione una possibile cessione. Ad oggi il calciatore non ha trovato spazio con la maglia nerazzurra, e più volte il tecnico ha dimostrato di voler fare altro tipo di scelte. Nell’ultimo periodo inoltre il centrocampista belga è stato condizionato anche da qualche problema fisico che lo ha tenuto fuori dai campi di allenamento per un po’ di tempo. A inizio stagione la rosa dell’Inter è stata creata per essere competitiva su tutti i fronti, ma considerando l’uscita prematura ai gironi di UEFA Champions League, l’Inter il prossimo mese dovrà concentrarsi quasi unicamente al campionato (considerando l’inizio della Coppa Italia nel 2021) e dunque non tutti i giocatori potranno essere utilizzati con continuità. La dirigenza però con Piero Ausilio, ieri intervistato ai microfoni di “Sky Sport” (vedi QUI) è stata chiara: l’Inter non regala i propri giocatori. Un messaggio chiaro ai club interessati, in particolare il Cagliari che in estate si è interessata fortemente al giocatore (così come la Fiorentina).