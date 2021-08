Nainggolan, si avvicina l’addio all’Inter. Si va verso risoluzione del contratto

Nainggolan sta per lasciare l’Inter. Il giocatore belga uscirà dall’Inter con un anno di anticipo, attraverso la risoluzione del contratto. La trattativa rimane, comunque, separata da Nandez

USCITA VICINA − Radja Nainggolan si avvicina a lasciare definitivamente l’Inter. Il centrocampista belga ha lasciato da poco la sede nerazzurra insieme al suo agente Alessandro Beltrami (vedi video). Come riporta “Sky Sport”, le parti sarebbero ad un passo dal trovare la quadra definitiva. Si parla di una risoluzione del contratto con un anno di anticipo, attraverso una buonuscita da pagare per l’Inter. I nerazzurri, infatti, pagherebbero il 50% dell’ingaggio del belga. Il giocatore, poi, sceglierà in autonomia dove trasferirsi. In caso di trasferimento al Cagliari, il discorso rimane, comunque, separato rispetto alla trattativa con Nahitan Nandez.