Nainggolan appena sbarcato in Sardegna! Si avvicina il ritorno al Cagliari?

Notizia di serata: Nainggolan, poco fa, è tornato in Sardegna. Lo ha fatto sfruttando i tre giorni liberi che ha dato Inzaghi all’Inter, ma è chiaro che la vicenda legata al suo ritorno al Cagliari può subire un’accelerata.

SI CHIUDE? – Radja Nainggolan, nella tarda serata di giovedì, è atterrato all’aeroporto di Cagliari Elmas. Il centrocampista belga, che si è allenato stamattina con l’Inter, come tutta la squadra ha ricevuto tre giorni di riposo (si riprenderà lunedì) e ne ha approfittato per rientrare in Sardegna. La questione, però, è più ampia perché ovviamente, visto il mercato, si può sbloccare il suo ritorno, stavolta a titolo definitivo, al Cagliari. Il sito “Centotrentuno.com” parla di incontro previsto per il venerdì appena cominciato con la società rossoblù, con l’obiettivo di trovare l’accordo. Per Nainggolan, quindi, occhio perché l’operazione può essere in chiusura.