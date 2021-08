Nainggolan sbarca in Belgio: al via per l’ex Inter l’avventura con l’Anversa

Radja Nainggolan, ex centrocampista dell’Inter, è arrivato in Belgio e sta per cominciare la sua esperienza con la formazione dell’Anversa.

ARRIVO – Come riportato da GVA.be, Radja Nainggolan è arrivato all’aeroporto di Deurne. Lì ha trovato ad accoglierlo Paul Gheysens, presidente dell’Anversa, e una manciata di tifosi della squadra belga. L’ormai ex centrocampista dell’Inter sta per cominciare la sua nuova esperienza tra le fila del Great Old.

Fonte: GVA.be